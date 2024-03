Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kastenwagens, der am Donnerstag um 17.08 Uhr in Römerberg an einem Unfall beteiligt war und geflüchtet ist. Den Beamten zufolge bog die Fahrerin eines Hyundai von der Viehtriftstraße nach links auf die K25 ab, während der unbekannte Kastenwagenfahrer von der Straße In den Rauhweiden ebenfalls auf die Kreisstraße abbiegen wollte. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei der Hyundai auf eine Verkehrsinsel geschoben und eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde.

Mann soll Arbeitskleidung getragen haben

Der circa 30 Jahre alte Mann, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, soll dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart haben, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Er habe blaue oder schwarze Arbeitskleidung des Herstellers Engelbert Strauss getragen. Der Schaden am Pkw der Frau wird auf 5500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Kastenwagen Schäden im Frontbereich aufweist. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.