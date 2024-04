Eine 15 Jahre alte Schülerin ist bei einem Unfall am Montagmorgen in Mutterstadt leicht verletzt worden. Laut Polizei war die Jugendliche gegen 8.40 Uhr verbotswidrig mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg entlang der Neustadter Straße in Richtung Dannstadt unterwegs. Der Fahrer eines grünen Kleintransporters wollte aus einem Grundstück auf die Neustadter Straße auffahren und übersah die 15-Jährige. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht: Sie erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Fahrer des Kleintransporters stieg aus und erkundigte sich kurz, ob es dem Mädchen gut gehe. Danach fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann ist den Beamten zufolge etwa 25 bis 32 Jahre alt, hellhäutig, etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat braunes gewelltes Haar und trägt einen kurzen Bart. Zum Unfallzeitpunkt trug er ein dunkles T-Shirt und eine lange, braune Hose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.