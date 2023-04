Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte wegen der Corona-Pandemie geheim bleiben, wann die Kühltürme des Atomkraftwerks in Philippsburg gesprengt werden. Der Zeitpunkt war teilweise aber doch durchgesickert. Am frühen Donnerstagmorgen verfolgten deshalb im benachbarten Römerberg einige Schaulustige das Spektakel, das in wenigen Sekunden beendet war. Polizei und Ordnungsamt ziehen Bilanz.

Mitarbeiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hatten nach Angaben von Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) ab 4 Uhr das Mechtersheimer Rheinufer und die Natostraße