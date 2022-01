Auch im neuen Jahr hat die TSG Mutterstadt etliche Fitnesskurse für jeden im Angebot, der etwas für seine Gesundheit machen möchte – und sollte. Ausreden sind zwecklos, denn es gibt sogar Übungsstunden fürs Homeoffice. „Fit am Vormittag“ heißt der neue Kurs, in dem gezielt die Muskulatur trainiert werden soll, die beim langen Sitzen im heimischen Büro leidet und Schmerzen verursachen kann. Laut Turnwartin Lore Brose starten die zehn Einheiten morgen, 5. Januar, und werden dann immer mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr online abgehalten. Außerdem starten in der kommenden Woche weitere Abendkurse wie Body Boost, Pilates (beide dienstags, 19 bis 20 Uhr), Body Toning (mittwochs, 19 bis 20 Uhr) und Wirbelsäulengymnastik (montags, 19.15 bis 20.15 Uhr). „Diese werden hybrid angeboten, es kann also online oder in der TSG-Halle geturnt werden“, berichtet Brose. Nichtmitglieder zahlen 40 Euro. Infos unter www.tsg-mutterstadt.de. Anmeldungen an lore.brose@gmx.de.