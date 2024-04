Einen VW Transporter haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, aus einem Carport in der Germersheimer Straße in Berghausen gestohlen. Laut Polizei ist der Carport von der Straße aus frei zugänglich. In dem Transporter, Modell T5, befanden sich noch diverse Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Gesamtschaden beträgt knapp 11.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.