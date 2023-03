Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Theaterkreis in Bobenheim-Roxheim hat die harten Monate in der Corona-Krise vergleichsweise gut überstanden. Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Vorsitzende Thomas Andres am Freitag für weitere vier Jahre im Amt bestätigt.

Andres leitet den Verein bereits seit neun Jahren. Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand durch die Stellvertretende Vorsitzende Andrea Graber-Kühn sowie Joachim Jähme (Kassenwart),