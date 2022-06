Die 81-Jährige war am Donnerstag schon auf dem Weg zur Sparkasse, um eine Verwandte auszulösen, der nach einem Verkehrsunfall eine Gefängnisstrafe drohte. So hatte es ihr zumindest der Polizist am Telefon erläutert. Der Mann war jedoch ein Betrüger, und das hat dann die Taxifahrerin erkannt, die die Seniorin zur Bank fahren sollte und unterwegs die Geschichte erzählt bekam. Die Taxifahrerin verständigte die Polizei und konnte damit verhindern, dass die 81-Jährige ihr Geld Betrügern aushändigte. Die Polizei warnt weiterhin vor diesen Trickbetrugsfällen durch „Schockanrufe“ und gibt den Tipp, stets misstrauisch zu sein, wenn ein unbekannter Anrufer von beunruhigenden Sachverhalten erzählt und Geld fordert.