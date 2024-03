Der Freundschaftskreis Harthausen Uchizy (FHU) hat seine erneute Teilnahme als Gastgeber beim Tabakdorffest 2024 in Harthausen zugesagt. Er wird vom 13. bis 15. September wieder Speisen und Getränke in der Burgunderklause anbieten.

Über den entsprechenden einstimmigen Beschluss des Vorstands hat Marie-Laure Fargeix-Claassen, die Vorsitzende des 145 Mitglieder zählenden FHU, nun die Mitgliederversammlung im Historischen Tabakschuppen informiert. Sie teilte weiter mit, dass der Bürgermeister der französischen Partnergemeinde Uchizy, Arnaud Maire du Poset, den FHU in diesem Jahr erstmals in der 45-jährigen Geschichte der pfälzisch-burgundischen Gemeindeliaison zur Feier des französischen Nationalfeiertages am 14. Juli in seine Gemeinde eingeladen hat. Im Vorstand habe man sich sehr darüber gefreut, sagte sie. Wie der FHU der Einladung folgt, werde man nun beraten. Nicht ausgeschlossen sei, dass sogar wieder Harthausener zu dem Anlass mit dem Rad nach Burgund fahren, so Fargeix-Claassen.

Die Vorsitzende, seit 20 Jahren im Amt, nutzte die Versammlung auch, um dem als Gast anwesenden Noch-Bürgermeister der Tabakgemeinde, Harald Löffler, und der Gemeinde für die ständige logistische und finanzielle, nicht zuletzt aber auch persönliche Unterstützung der Partnerschaftsarbeit zu danken. Das sei etwa bei der Feier des Jubiläums „45 Jahre Partnerschaft Harthausen – Uchizy“ an Pfingsten 2023 deutlich geworden. Löffler kandidiert bei den Kommunalwahlen im Juni nach 20 Jahren Amtszeit nicht erneut. „Wie ein altes Ehepaar“, so Fargeix-Claassen, habe man perfekt zusammengearbeitet. „In diesem Jahr steht die Scheidung an“, sagte sie und lud Löffler ein, jederzeit zum FHU zu kommen.

Löffler gab den Dank an die Vorsitzende und den FHU zurück. Er versprach, sich weiter für die deutsch-französische Partnerschaft mit Uchizy zu engagieren.