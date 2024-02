Herausforderungen in Sport und Freizeit? Braucht man nicht, wenn man täglich mit dem Fahrrad zwischen Altrip und Ludwigshafen pendelt, merkt ein Leser mit feiner Ironie an. Viele Mängel hat er aufgezählt. Das Problem ist vielschichtig – und Besserung wohl nur teilweise in Sicht.

„Der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad hat für uns Altriperinnen und Altriper eine Menge zu bieten, wofür ambitionierte Radsportler in ihrer Freizeit anderswohin pilgern oder sogar extra dafür zahlen müssen“, schreibt Bernd Götz in seiner mit Galgenhumor gewürzten Beschreibung seines Weges von Altrip in den Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt. Das gelte vor allem seit Einbruch der kalten Jahreszeit.

Der passionierte Radler berichtet von einer Holperpiste rund um den Kiefweiher wegen des abgenutzten Bodenbelags. Darunter würden nicht nur Berufspendler und radelnde Schüler leiden, sondern auch Radfahrer auf dem Fernradwanderweg entlang des Rheins. Im Herbst sei die Strecke durch den Wald über den Rehbach eine weitere Zumutung, weil das Laub monatelang nicht beseitigt würde. „Eine richtige Herausforderung wird dieser Teil der Strecke bei Regen und überfrierender Nässe“, ergänzt Götz. Und weiter: „Für alle Freunde von Matsch und Wasserpfützen liefern die von Landwirten und Gemeindefahrzeugen verschmutzten Bereiche rund um die Rheingönheimer Mülldeponie danach ein weiteres Outdoor-Feeling.“

Weiter im Ludwigshafener Stadtbereich zählt der Altriper die nächsten Probleme auf, wie Schlaglöcher entlang des Südweststadions oder Wasserlachen in der Ebernburgstraße wegen verstopfter Kanalisation. Problematisch sei auch gewesen, dass während des Hochwassers im Winter der Radweg zwischen Altrip und Rheingönheim gesperrt war und Radler auf die Straße ausweichen mussten, und dafür „angehupt, geschnitten und an den Rand gedrängt“ worden seien.

„Der Mann hat recht“, sagt Altrips Bürgermeister Volker Mansky (parteilos) spontan auf Anfrage. Diese Erfahrungen habe er schon als Schüler selbst gemacht. Zuständig für die beschriebenen Wege sind der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und im Ludwigshafener Stadtgebiet die Stadtverwaltung. Dass der Abschnitt des Radwegs entlang der K12, der in die Zuständigkeit des LBM falle, tatsächlich einige Wurzelschäden aufweise, bestätigt LBM-Chef Martin Schafft auf Nachfrage: „Wir haben zur Warnung vor den Schadstellen auch entsprechende Beschilderung aufgestellt.“ Eine Sanierung des Abschnitts bei Altrip sei aktuell nicht geplant, da die Schäden noch vergleichsweise gering seien und in einigen anderen Streckenabschnitten deutlich größerer Sanierungsbedarf bestehe: „Für diese Wege ist in diesem Jahr ein Sanierungsprogramm geplant.“

Die Stadt Ludwigshafen hat nach einiger Zeit eine umfangreiche Bestandsaufnahme geliefert. Dort ist für die Reinigung von Straßen und Radwegen sowie den Winterdienst der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) zuständig. Jedoch seien aufgrund des großen Umfangs Verkehrswege mit besonderer Priorität festgelegt, die als erstes und regelmäßig gereinigt würden, so das Hauptradwegenetz, das dem Alltagsverkehr diene.

Weiter heißt es: „Der beschriebene Weg, parallel des Großwiesengrabens über den Rehbach, nördlich hinter der Bauschuttdeponie Rheingönheim vorbei in Richtung Brückweg/Wertstoffhof Süd, ist kein Rad- und Fußweg im Sinne der Straßenverkehrsordnung und wird von der Straßenreinigung nicht gereinigt oder winterdienstlich betreut.“ Jedoch würde der offizielle und durch Verkehrszeichen ausgewiesene Radweg parallel der Großwiesenstraße regelmäßig gereinigt und „winterdienstlich betreut“, ebenso wie die Weiterführung des Radwegs entlang Hoher Weg/K7.

Der städtische Bereich Tiefbau habe die von Bernd Götz genannten Abschnitte, die in seine Verantwortung fallen, geprüft. Ergebnis, so der Stadtsprecher: Der Geh- und Radweg von Altrip kommend entlang des Kief’schen Weihers weise an zwei Stellen Mängel auf, die durch den WBL kurzfristig beseitigt werden sollen. Im anschließenden Waldabschnitt seien keine Mängel festgestellt worden. Der Weg entlang der Deponie bis zum Wertstoffhof wiederum sei als Wirtschaftsweg beschildert und weise an mehreren Stellen Mängel auf. Aber: „Aufgrund der Ausweisung als Wirtschaftsweg sind die Kriterien im Hinblick auf die Wegebeschaffenheit grundsätzlich weniger streng als bei Wegen, die für Fußverkehr oder Radverkehr beschildert sind.“ Auch die dort festgestellten Mängel sollen durch den WBL beseitigt werden.

Eine Verbesserung für die Radler in der Mundenheimer Straße soll durch deren Ausbau erfolgen, der Teil des aktuellen Straßenausbauprogramms sei, betont der Stadtsprecher weiter. Und in der Ebernburgstraße habe man keine Verstopfung des Kanals festgestellt. „Falls es dort weiterhin Probleme geben sollte, können diese mit genauer Angabe der Örtlichkeit über den Mängelmelder Ludwigshafen gemeldet werden“, rät die Verwaltung.

Bernd Götz jedenfalls wünscht sich vor allem, dass die „tägliche Realität für Radfahrer auf dieser Strecke“ ernst genommen und die Situation verbessert wird.