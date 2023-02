Ab diesem Monat beginnen die ersten Bauarbeiten für die neue Bahnunterführung an der Iggelheimer Straße (K14) und den neuen Kreisverkehr. Das teilen der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) und die DB Netz AG mit. Wie berichtet, ist seit Jahrzehnten geplant, den Bahnübergang in der Iggelheimer Straße durch eine Unterführung zu ersetzen. Damit sollen für die Verkehrsteilnehmer auf der Straße Wartezeiten wegfallen und mehr Sicherheit geschaffen werden. Nun, im Februar, starten die Vorarbeiten, die bis 22. Juli dauern sollen. Zuerst wird der Geh- und Radweg, der parallel zu Bahnstrecke läuft, um die Baustelle geleitet, um das seitliche Brückenbauwerk zu bauen. Ab 22. Juli bis 21. August wird die Bahnstrecke voll gesperrt. 2024 soll das so genannte Trogbauwerk für den neuen Straßenverlauf, 2025 dann der Kreisel auf einem Teil des Parkplatzes an der Iggelheimer Straße und Im Münchbrühl gebaut werden. Im Jahr darauf soll dann alles fertig und benutzbar sein, so der Plan.