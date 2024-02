Um Mechtersheim vor den Folgen von Starkregen zu schützen, hat der Römerberger Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen, eine für die Straße Am unteren Schlittberg vorgeschlagene Maßnahme umzusetzen: In Höhe der Hausnummern 13/14 soll eine Querrinne das aus Richtung Schwegenheimer Straße hinabströmende Wasser aufnehmen. Ein Weg in Gemeindebesitz zwischen beiden Häusern soll so ausgebaut werden, dass er das Wasser an den südlichen Ortsrand abführen kann. Die Kosten belaufen sich inklusive Ingenieurleistungen auf rund 71.000 Euro. Im Gegensatz zur geplanten Unterquerung der K25 am westlichen Ortseingang, welcher noch der Landesbetrieb Mobilität zustimmen muss, kann die Gemeinde die Maßnahme Am unteren Schlittberg ohne Behördenzustimmung umsetzen. Passieren soll das laut Bürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) so schnell wie möglich und noch im laufenden Jahr.