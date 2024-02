Der ehemalige Stadtfriedhof an der Mannheimer Straße in Schifferstadt ist seit diesem Dienstag vorläufig gesperrt. Grund ist der Beginn der Umbauarbeiten des Geländes hin zum Stadtpark, so eine Mitteilung aus dem Schifferstadter Rathaus. Für Autofahrer seien zum aktuellen Zeitpunkt keine Einschränkungen absehbar.

Entstehen soll auf dem ehemaligen Stadtfriedhof ein Ort für Veranstaltungen und Zusammenkünfte innerhalb einer „Oase der Ruhe“, heißt es. Das Gelände soll zu Bewegung, gemütlichem Beisammensein, Naturerlebnis, aber auch weiterhin zum Erinnern und Andenken einladen.