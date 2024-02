Acht Frauen und 14 Männer hat die Dudenhofener SPD auf ihre Kandidatenliste für die Wahl des Ortsgemeinderats am 9. Juni gewählt.

Die Ergebnisse für alle Kandidaten seien deutlich gewesen, teilt die SPD mit. Auf der Liste wechselten sich Männer und Frauen außer auf den mittleren Plätze ab. Sechs der Kandidaten treten erstmalig für den Ortsgemeinderat an. Die Wähler können laut SPD so selbst über einen Generationswechsel im Rat zu entscheiden.

Angeführt wird die Liste von Ortsbürgermeister Jürgen Hook, der einige Erfolge der vergangenen Jahre aufzählte: unter anderem Tempo 30 auf allen Ortsstraßen, barrierefreien Bushaltestellen, der neugestalteten Friedhof mit Memoriamgarten und das nach der Pandemie neuerweckte kulturelle und gesellschaftliche Leben in Dudenhofen dank Traumzeit Varieté, Weihnachtswaldbasar, Spargelfest und Kerwe.

Konstruktive Zusammenarbeit

Oberste Priorität genießt für Hook und die SPD nun die Ausweitung der Kinderbetreuung sowohl in Quantität als auch in Qualität. In Zusammenhang mit der Planung des Kita-Neubaus auf dem Gelände des Pfarrheims in der Johann-Walter-Straße dürfe auch über eine Gesamtkonzeption mit der zu erweiternden Kita Kunigunde nachgedacht werden. Der Neubau des Horts neben der Kita Naseweis werde eine höhere Kapazität für Hortkinder bringen.

Die SPD Dudenhofen setze auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den weiteren Akteuren im Ortsgemeinderat. Der Steigerung der Sicherheit auf Schul- und Radwegen hätten sich nicht nur die Sozialdemokraten verschrieben. Allen Fraktionen ein wichtiges Anliegen sei, die Verwaltung als „der Bürgerschaft zugewandten und digital dem Jahre 2024 entsprechenden Servicegeber“ fit zu machen. Auch bei der Verwirklichung des Mehrgenerationenkonzepts für das Gemeindegrundstück im Baugebiet „In den dreißig Morgen“ gebe es eine Mehrheit im Rat, die diese Variante gegenüber einer Veräußerung zum Bau weiterer Einfamilienhäuser vorzieht.

Die Liste

1. Jürgen Hook , 2. Simone Radler, 3. Jan Kritzer, 4. Ronja Hook, 5. Frank Heider , 6. Elke Sprau, 7. Philipp Buhl, 8. Markus Schmitt, 9. Marco Golombek, 10. Thomas Giordano, 11. Roland Klaus, 12. Otto Nörenberg, 13. Doris Kannegießer, 14. Robert Cerato, 15. Simone Kritzer, 16. René Radler, 17. Eva-Maria Heider, 18. Uwe Lingenfelder, 19. Rosemarie Gauweiler, 20. Werner Löffler, 21. Petra Hook, 22. Wilhelm Kannegießer, Ersatz: Michael Gauweiler.