Bürgermeisterkandidatin Heike Kißler ist auch die Spitzenkandidatin der Maxdorfer SPD bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Auf Platz zwei folgt ihr Christopher Huch. Die Sozialdemokraten fühlen sich gut aufgestellt.

Mit ihrer Liste präsentieren die Maxdorfer Sozialdemokraten nach eigenen Angaben „eine Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Gesichtern, die sich mit frischen Ideen und einem starken Engagement für die Belange Maxdorfs einsetzen wollen“.

Sie freue sich, mit diesem Team in den Kommunalwahlkampf zu starten, wird Heike Kißler in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir haben eine bunte Mischung toller Menschen, die engagiert und motiviert sind, im nächsten Gemeinderat für Maxdorf die Zukunft zu gestalten.“ Bei der SPD Maxdorf ist man überzeugt, dass diese Liste eine breite Vertretung der Vielfalt in der Gemeinde widerspiegelt.

Die Liste

Heike Kißler, Christopher Huch, Bettina Wagner, Markus Heinz, Yannick Ruhs, Nils Max, Uwe Matheis, Thomas Leva, Alfons Wiebelskircher, Bernd Kraft, Rainer Kißler, Beate Hayes, Silke Max, Jutta Allen, Reiner Bernhardt, Marie-Lorraine Braun, Zoe Wessa, Gerhard Braun, Günther Anné, Uta Gradmann, Elwin Marnet, Gabi Bernhardt.