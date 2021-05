Simone Hoffner (Grüne) tritt als Beigeordnete der Ortsgemeinde Römerberg zurück. Das hat sie gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt. Wer sich künftig unter anderem um Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit in Römerberg kümmern soll, steht auch schon fest: Es ist ein alter Hase in der Kommunalpolitik.

Als Nachfolgerin von Käthe Maier (CDU) war Simone Hoffner nach der Kommunalwahl 2019 zur Beigeordneten gewählt worden. Ihr Aufgabengebiet umfasste neben den Themen Kinder, Jugend und Senioren auch Integration und Zuwanderung, Kultur, Nachbarschaftshilfe und die nachhaltige kommunale Entwicklung in Gestalt der Lokalen Agenda 21. Ihr Rücktrittsschreiben hat Hoffner Ende April eingereicht, sie will ihr Amt zum 30. Juni niederlegen.

Als Grund für ihren Rückzug, gibt Hoffner Mehrbelastung bei ihrer Arbeit als Ärztin am Ludwigshafener Klinikum an. „Ich habe die Arbeit als Beigeordnete gerne gemacht, aber ich will es auch gut und richtig machen“, sagt sie. Durch die zusätzliche Belastung im Beruf könne sie Zeit und Energie für das Beigeordnetenamt „nicht mehr so aus dem Ärmel schütteln“.

Die Grünen haben sich auch schon überlegt, wer das Amt künftig übernehmen könnte: Es ist das Römerberger Grünen-Urgestein Heinz-Peter Schneider, wie Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) auf Anfrage informiert. „Er hat sich eigentlich schon ins Rentner-Dasein verabschiedet, sich aber bereit erklärt, bis Ende der Legislaturperiode zur Verfügung zu stehen“, berichtet Hoffmann.

Viel Erfahrung Schneider hat Ende der 1980er-Jahre den Grünen-Ortsverband in Römerberg mit aufgebaut. Er war unter anderem schon Fraktionssprecher der Grünen und hat auch Erfahrung als Beigeordneter. 1999 ist er in den Kreistag eingezogen. 2019 hat er nicht nur seinen Hauptberuf bei der katholischen Kirche, wo er sich um die Qualität der Kitas kümmerte, an den Nagel gehängt, sondern sich auch aus der Politik zurückgezogen.

Dem Comeback ab 1. Juli dürfte wenig im Wege stehen. Denn die CDU will am kommenden Dienstag im Ortsgemeinderat keinen eigenen Kandidaten aufstellen, sondern auch für Schneider stimmen, womit eine Mehrheit gesichert ist. „Nach unserer Vereinbarung haben die Grünen das Recht, einen Kandidaten auszusuchen“, sagt CDU-Fraktionssprecher Mathias Müller auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Auch wenn wir uns jemand jüngeren gewünscht hätten, die Grünen haben es sich gut überlegt.“

Über den Geschäftsbereich für Schneider wird erst in der folgenden Sitzung entschieden. Bürgermeister Hoffmann hat aber schon angekündigt, dass er sich künftig selbst um das Thema Lokale Agenda 21 kümmern wird. Die übrigen Zuständigkeiten sollen voraussichtlich bleiben, wie sie sind.