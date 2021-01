Der Seniorenbeirat in Otterstadt bietet einen Fahrdienst ins Impfzentrum nach Schifferstadt an. Senioren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und bereits einen Impftermin erhalten haben, können sich unter der Telefonnummer 0159 0430300 für den Fahrdienst anmelden. Der Bus wird von der Ortsgemeinde Otterstadt zur Verfügung gestellt und wurde hergerichtet, um die Corona-Anforderungen zu erfüllen. Nach Angaben von Hildegard Gantner bietet die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe unter derselben Telefonnummer auch Hilfe bei der Vereinbarung eines Impftermins über das Internet an. Zudem kann über die Telefonnummer auch der Einkaufsdienst der Initiative gebucht werden. Wer den Fahrdienst als Fahrer unterstützen möchte, kann sich ebenfalls telefonisch melden.