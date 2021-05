Bereits ab Montag werden die ersten Schüler wieder Schulen im Kreis beleben. Damit der Schulstart gut organisiert ist und die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden, laufen die Vorbereitungen derzeit auf Hochtouren.

Nicht alle Schüler werden in ihren Klassenräumen Platz nehmen. Die Schulen öffnen, aber zunächst nur für ausgewählte Klassen. Und das schrittweise. Begonnen wird mit den Klassen, die heuer noch ihre Abschlussprüfung ablegen müssen. Das sind laut Kreisverwaltung die Jahrgänge zwölf des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf und der Fachoberschule in Schifferstadt. Klassen, die im kommenden Jahr ihre Prüfungen ablegen, werden ab dem 4. Mai wieder vor Ort unterrichtet. Das gleiche gilt für die vierten Klassen der Grundschulen im gesamten Kreisgebiet.

Der Unterricht soll unter Berücksichtigung des Abstandsgebots in kleineren Lerngruppen bis maximal 15 Schüler organisiert werden. Es ist geplant, dass der Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel zum Lernen zu Hause stattfindet. Heißt: Eine Schülergruppe kommt zum Unterricht, die andere Gruppe arbeitet daheim. Dann wird gewechselt.

„Um den Hygienevoraussetzungen für die Schulen gerecht zu werden, werden Räume, das Mobiliar und andere Gegenstände intensiv gereinigt“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Für jeden Klassenraum würden Flüssigseife, Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel bereitgestellt werden, das gleiche gelte für die Lehrer- und Verwaltungsbereiche.

Konzepte für die Pausenhofnutzung

Umgebaut wird in den Schulen auch: So werden laut Kreisverwaltung Trennwände im Sekretariat und Hinweisschilder zu den Abstands- und Hygieneregeln aufgestellt. Das Mobiliar in den Klassenräumen soll so zurechtgerückt werden, dass Abstände gewahrt werden. Außerdem erarbeiteten die Schulen mit Hausmeistern und Mitarbeitern der Kreisverwaltung Konzepte für die Pausenhof- und Schulwegenutzung.

Landrat Clemens Körner und der zuständige Kreisbeigeordnete Manfred Gräf (beide CDU) betonen, dass das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln grundsätzliche Voraussetzungen zum Schulbeginn darstellen. „Zum Schutz der anderen sowie zum Schutz für sich selbst, ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gerade in den Pausen absolut angebracht“, betont Gräf. Er und der Landrat appellieren dringend, dass diese Schutzvorkehrungen eingehalten werden. Die Schulen erhielten deshalb vom Land als Spende Schutzmasken, für den Fall, dass Schüler keine eigenen bei Schulbeginn dabei haben. Grundsätzlich sollten Mund- und Nasenschutz mitgebracht werden. Die Kreisverwaltung bittet dabei um die Mithilfe der Eltern.

Ab dem 4. Mai werden die Schulbusse verkehren. Wie im sonstigen Nahverkehr sollten Schutzmasken getragen werden. Da nur ein Teil der Schülerschaft zur Schule gehen wird, ist es laut Kreisverwaltung problemlos möglich, den Abstand zu wahren.