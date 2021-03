Die Kommunen im Speyerer Umland haben in der Karwoche und über die Osterfeiertage teilweise die Öffnungszeiten ihrer Schnelltestzentren erweitert, weil mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet wird. Zudem gibt es ab sofort in weiteren Orten eine kostenlose Test-Möglichkeit bei Ärzten.

Der Bund sieht für jeden Bürger ohne Corona-Symptome einen kostenlosen Schnelltest pro Woche vor. In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist der Nasenabstrich, der von geschultem Personal vorgenommen wird, in der Kulturscheune in Hanhofen (montags von 16.30 bis 18 Uhr, außer am Ostermontag) und im Haus am Lindenplatz in Mechtersheim (donnerstags, auch am Gründonnerstag, von 16.30 bis 18 Uhr) möglich. In Dudenhofen wird am Karsamstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr einmalig die Festhalle für Schnelltests geöffnet. Das Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor, es wird bescheinigt. Eine Negativbescheinigung ist 24 Stunden gültig. Wer positiv getestet wurde, wird dem Gesundheitsamt gemeldet, muss einen genaueren PCR-Test bei einem Arzt oder im Abstrichzentrum machen lassen und sich sofort in Quarantäne begeben.

Ärztlicherseits gibt es in Dudenhofen seit Kurzem ein kostenloses Schnelltestangebot in der Gemeinschaftspraxis in der Speyerer Straße. Im Gegensatz zu den kommunalen Angeboten in der Verbandsgemeinde ist dafür eine Terminvereinbarung unter 06232 65260 notwendig.

In der Verbandsgemeinde Rheinauen haben die kommunalen Testzentren in Altrip, Neuhofen und Waldsee nächste Woche regulär geöffnet – in Neuhofen im Bürgerhaus montags (auch am Ostermontag) und mittwochs von 16 bis 19 Uhr, in Waldsee in der Sommerfesthalle dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr und in Altrip im Bürgerhaus freitags (auch am Karfreitag), 16 bis 19 Uhr, sowie samstags von 15 bis 18 Uhr. In Otterstadt bietet die Zahnarztpraxis von Maria-Anna Milassin-Jung kostenlose Schnelltests an – von montags bis freitags, von 7 bis 9 und 17 bis 18 Uhr, sowie samstags von 8 bis 10 Uhr. Am Karfreitag, Karsamstag und Ostermontag wird zwischen 8 und 10 Uhr in der Praxis getestet. Für alle Angebote braucht es keinen Termin.

Für die Verbandsgemeinde Lingenfeld ist das Corona-Schnelltestzentrum zum Durchfahren Im Oberwald 4 in Lingenfeld nächste Woche an zwei Tagen geöffnet, und zwar am Gründonnerstag und am Karsamstag. Termine müssen über die Internetseite des DRK-Ortsvereins unter www.drk-lingenfeld.de gebucht werden. Da das Testergebnis nicht vor Ort mitgeteilt wird, ist eine E-Mail-Adresse erforderlich, an die das Ergebnis verschlüsselt verschickt wird.

Ein kostenloses Schnelltest-Angebot gibt es auch in der Praxis von Georg Weiß in Weingarten, dafür ist eine Terminvereinbarung unter Telefon 06344 939001 erforderlich. An den Feiertagen und am Wochenende bleibt die Praxis geschlossen.