Der Moment hat Sportgeschichte geschrieben: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München wuchtet Ringer Wilfried Dietrich den fast vier Zentner schweren Chris Taylor über sich. Die Szene ist nun an einer Fassade in der Hauptstraße 19 in Dietrichs Heimat zu sehen.

Das Interesse war enorm, der Zeitpunkt während des Frühlingsmarkts gut gewählt: Sehr viele Schifferstadter versammelten sich, um bei der Enthüllung des Denkmals dabei zu sein. „Wir