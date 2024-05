Nach zwei Jahren in der B-Klasse steigen die Hatzenbühler in die Fußball-A-Klasse auf. Sie schlugen den FC Viktoria Neupotz nach zweimaligem Rückstand mit 9:2 und sind bereits Meister.

Auf das 0:1 durch Nicolas Fink (7.) fanden die Hatzenbühler nach 25 Minuten die passende Antwort, Jonas Petry erzielte das 1:1. Die neuerliche Führung für Neupotz durch Fabian Chamerois (27.) glich Manuel Weigel aus (36.). Maurice Weigel sorgte in der 37. Minute für die Hatzenbühler Führung, die Manuel Weigel (45. 56. 65.) und Jonas Petry (46. 49. 70.) in die Höhe schraubten.

„Wir hatten die gesamte Saison über eine extrem hohe Trainingsbeteiligung, und auch die hohe Identifikation der Spieler zum Verein trug dazu bei, dass wir nun als Meister aufsteigen dürfen“, so Patrik Gander, der Spielleiter des SV Hatzenbühl. „Ein großes Kompliment gebührt unserem Trainer Kevin Franck, der uns in einer schwierigen Lage übernommen hatte und uns nach dem Abstieg aus der A-Klasse über zwei Jahre wieder zurückgeführt hat.“

Um den zweiten Platz bleibt es in der Staffel Ost weiter spannend. Freimersheim und Büchelberg II gewannen ihre Spiele, beide trennt nur ein Punkt vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag in Freimersheim.