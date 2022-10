Der Ortsverein Dudenhofen lädt für Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 16 Uhr zum ersten dezentralen Dorfflohmarkt in den Straßen von Dudenhofen ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „von privat – an privat“. Nach Angaben von Carsten Greving vom Ortsverein haben sich 168 Personen mit einer Verkaufsstelle angemeldet. Der Ortsverein hat als Initiator einen Lageplan erstellt und veröffentlicht ihn am Samstag unter www.dudenhofen.org/flohmarkt. Von Kleidung über Spielsachen bis hin zu Möbeln, Antiquitäten und Trödel wird es alles geben. Die Ortsgemeinde stellt die öffentlichen Toiletten am Friedhof und am Haus der Vereine für Besucher zur Verfügung.