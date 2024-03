Polizeibeamte sind am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf einen 69 Jahre alten Mann in der Albert-Einstein-Straße in Waldsee aufmerksam geworden. Der Mann saß in seinem Auto, bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da sich keine Hinweise auf eine vorangegangene Fahrt unter Alkoholeinfluss ergaben, stellten die Beamten lediglich die Schlüssel des Autos präventiv sicher, um zu verhindern, dass der Mann unter Alkoholeinfluss Auto fährt.