Der bisher namenlose Flecken an der Einmündung der Breslauer in die Mannheimer Straße soll künftig einen Namen tragen: Helga und Dieter Wagner Plätzl. Damit soll das Ehepaar geehrt werden für seine „herausragende langjährige ehrenamtliche Tätigkeit“. Und die Fläche bietet sich aus gutem Grund dazu an.

Bevor Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) in der Stadtratssitzung über die Widmung des kleinen Platzes abstimmen lassen konnte, hatte sie eine traurige Nachricht zu verkünden. Denn Dieter Wagner, dem mit seiner Frau die Ehrung zuteil werden soll, ist vor wenigen Tagen im Alter von 86 Jahren verstorben. Wagner hat vor rund 20 Jahren den Obst- und Gemüsemarkt in Schifferstadt ins Leben gerufen und anfangs auch alleine organisiert sowie bis vor sechs Jahren auch moderiert. Die Veranstaltung ist, wie der Frühlingsmarkt, zu einem Besuchermagnet geworden, erinnerte die Bürgermeisterin.

Und auch in vielen anderen kleineren und größeren Aktionen haben sich Dieter und Helga Wagner mit Fachwissen und Schaffenskraft eingebracht, ergänzte sie, bei Pflanzaktionen etwa. Die beiden haben vor zehn Jahren bereits die Ehrenplakette der Stadt Schifferstadt erhalten.

Der Platz an der Ecke der Breslauer Straße bietet sich aus einem besonderen Grund für die Ehrung der Wagners an, wie die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne). Denn dort wurde im Jahr 2009 ein unterirdisches Regenüberlaufbecken errichtet und mit einer Betonplatte verschlossen. Es sei danach eine „tote Fläche“ gewesen. Landschaftsgärtner Dieter Wagner habe das keine Ruhe gelassen, er habe sich an die Stadtwerke gewandt und Ideen für die Bepflanzung des Platzes ausgearbeitet. Mit Schotter und Substrat sei aufgefüllt worden, Stauden und anderes Grün, das diesen Anforderungen genügt, wachse dort und gedeihe. Die Aktion sei so erfolgreich, dass der Platz und seine Wiederbelebung sogar als Referenz in Fachliteratur genannt werde, sagte Behrendt-Roden.

Heute lässt das kleine Plätzchen mit Wegen, Sitzbänken, Insektenhotel, Grün und Blüten die Vorgeschichte nicht erahnen. Die Ratsmitglieder haben einstimmig beschlossen, dass es künftig „Helga und Dieter Wagner Plätzl“ heißen soll.