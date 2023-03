Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Otterstadt haben in der vergangenen Woche erneut Politiker in einer nicht öffentlichen Sitzung zum Pionier-Quartier getagt. Dabei wurden Aufträge an eine Beratungsfirma für einen Informationsflyer und eine Bürgerversammlung vergeben. Diese soll bereits in zwei Wochen stattfinden.

Es waren nicht alle Mitglieder des Bauausschusses, die am vergangenen Mittwoch im Remigiushaus zu der kurzfristig anberaumten Sitzung zusammenkamen. Die BIO-Fraktion konnte aufgrund der Ferienzeit