Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Energiesparen und sich in Energiefragen unabhängiger machen: Dazu berät die Pioneer Consulting GmbH, die ihren Sitz in Kürze nach Römerberg verlegen will, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden.

Energieaudits sind das Spezialgebiet von Sabrina Moroschan. Die Römerbergerin arbeitet seit einigen Monaten für Pioneer Consulting und hat seitdem schon viele Unternehmen kontaktiert,