Zum 376. Mal feiert die Pfarrgemeinde St. Leo Rödersheim am 20. Januar das Sebastianus-Fest mit einer Messe um 10 Uhr, bei der Pfarrer Udo Stenz Festprediger ist, und einem Opfergang, der von Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) angeführt wird. Um 14.30 Uhr gibt es eine Andacht.

Die Ursprünge des Gelübdefestes in Rödersheim gehen zurück auf das Ende des Dreißigjährigen Krieges, als sich 1648 69 Einwohner des Ortes am Dorfweiher trafen. Sie gelobten: „Wenn wir am Leben bleiben dürfen, geloben und versprechen wir dir, heiliger Sebastian, dein Fest am 20. Januar feierlich zu begehen, als Feiertag, Ruhetag, Fast- und Abstinenztag, als Gebets- und Opfertag“. Und dieses Versprechen wurde über die Jahrhunderte in Rödersheim gehalten.

Der Heilige Sebastian war stets Schutzpatron der Kirchengemeinde St. Leo und seit Gründung der Großpfarrei mit den Kirchengemeinden Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim, Mutterstadt und Rödersheim-Gronau 2015 auch deren Namenspatron. Der Sebastianus-Tag habe im Ort immer noch einen großen Stellenwert, ist aus den Reihen der Kirchengemeinde zu hören. Von der Bedeutung dieses Heiligen zeugt in der Kirche St. Leo neben Sebastianus-Statue und Sebastianus-Altar eine Monstranz mit einer Reliquie.

Zwischen den Gottesdiensten wird die Kirche zur stillen Anbetung geöffnet sein. Die Sebastianus-Kollekte zum Gelübdefest ist wieder für Projekte in Rödersheim gedacht.