Wenn von 18. bis 21. April die 72-Stunden-Aktion des Bundes der katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Speyer stattfindet, ist die Altriper Ortsgruppe der Deutschen Pfadfinder St. Georg (DPSG) dabei.

Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Altriper Vereine werden die Pfadfinder neue Hütten für Veranstaltungen bauen. Die jetzigen Hütten sind bereits rund 30 Jahre alt und werden durch neue ersetzt. Dafür hat die DPSG-Ortsgruppe Spenden gesammelt, die unter anderem von Altriper Firmen und der VR-Bank in Altrip kamen. Auch Material wie Schrauben wurde gespendet. Gebaut wird von 18. bis 21. April in der Altriper Waldparkhalle, die die DPSG von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommt.

An den Arbeiten beteiligen sich vonseiten der DPSG Kinder und Erwachsene. Die Veranstalter freuen sich über weitere Helfer. Wer mitmachen möchte, kann sich an den Vorsitzenden Bernd Mansky und den stellvertretenden Vorsitzen Oliver Schmidt per E-Mail an 72h@dpsg-altrip.de wenden. Weitere Informationen zu den Altriper Pfadfindern gibt es unter www.dpsg-altrip.de.