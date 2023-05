Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Palatia Böhl und VfB Iggelheim planen eine Fusion und streben ein gemeinsames Sportgelände an. Das hat Bürgermeister Peter Christ (CDU) dem Gemeinderat am Donnerstag gesagt. Bei einer Enthaltung entschieden die Ratsmitglieder, dass dieses Gelände zwischen dem Sportplatz der Peter-Gärtner-Schule und der Straße Am Holzweg möglich wäre.

Der Gemeinderat dokumentiere damit, dass er der Fusion und der Ausweisung des Sportgeländes an diesem Standort grundsätzlich positiv gegenüberstehe, es sei „ein