Bereits im August 2019 hatte der Heimat- und Kulturkreis Fußgönheim bei der Ortsgemeinde einen Zuschuss für Umbauarbeiten am ehemaligen VR-Bank-Gebäude und am Heimatmuseum im Schloss beantragt. In der jüngsten Ratssitzung wurde ein Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Kosten bewilligt.

Die Kosten für Umbau und Einrichtung der beiden Gebäude hat der Heimat- und Kulturkreis (HKK) in seinem Antrag auf 97.600 Euro veranschlagt. Laut den Richtlinien der Ortsgemeinde