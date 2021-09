Es ist ein Neustart auf den Tag genau: Am 1. Oktober 2019 trat der Bürgerbus für die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim seine erste Fahrt an. Exakt zwei Jahre später wird er nach einer längeren Corona-Pause wieder seine Runden drehen. Es haben sich neue Ehrenamtliche für das Team gefunden.

Zu groß war zwischenzeitlich in der Pandemie das gesundheitliche Risiko für das Team der Fahrer – ebenso wie für die Fahrgäste. Doch nun sind viele Menschen geimpft oder genesen, das Angebot der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim kann also wieder aufgenommen werden, heißt es seitens der Verwaltung.

Vor der ersten Fahrt an diesem Donnerstag, hat sich das Bürgerbus-Team mit dem Fahrzeug vertraut gemacht und unternimmt Einweisungs- und Schulungsfahrten. Auch das Telefon-Team musste sich noch einarbeiten. „Denn mit dem Neustart sind einige neue Gesichter bei den Ehrenamtlichen dabei“, sagt Ute Günther, Pressesprecherin der Verbandsgemeinde. Und auch in der Verbandsgemeindeverwaltung gebe es eine neue Ansprechpartnerin: Angela Berecz-Schofer, Telefon 06231 401-138, angela.berecz-schofer@vgds.de.

„Wichtiges Angebot“

„Ohne die erneut große Bereitschaft der Ehrenamtlichen, beim Bürgerbus-Projekt mitzuhelfen, wäre ein Neustart schwierig geworden“, sagt Bürgermeister Stefan Veth (CDU). „Doch so sehen wir, dass der Bürgerbus als ein wichtiges Angebot wahrgenommen wird, und das freut uns natürlich sehr. Denn unser Ziel ist es, dass jeder im Alltag lange mobil bleiben und am öffentlichen Leben in unserer Verbandsgemeinde teilhaben kann.“

Der Bürgerbus soll vor allem die Nahmobilität in der Verbandsgemeinde verbessern. Bürger fahren Bürger dann ab Oktober 2021 wieder kostenfrei zum Arzt, zum Einkauf, Friseur oder zur Kaffeerunde mit Freunden. Das Bürgerbus-Team ist ehrenamtlich im Einsatz, es wird hierbei jedoch von der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim unterstützt. Gefahren wird immer dienstags und freitags im Gebiet der Verbandsgemeinde. Der Bürgerbus holt alle Fahrgäste auf telefonische Vorbestellung an der Haustür ab. Das Telefon ist immer montags und donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr besetzt. Die Telefonnummer zur Vorbestellung lautet 06231 401188.