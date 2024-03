Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Jahre lang ist an einem neuen Restaurant in der Waldseer Schlichtstraße gewerkelt worden. Am Dienstag soll das „Marlon – Grill & Restaurant“ öffnen.

„Hier entsteht ein Restaurant für Sie“