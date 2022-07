Wer seine Zeitung umbestellen oder eine Privatanzeige aufgeben will, hat eine neue Anlaufstelle: RHEINPFALZ-Servicepunkt im Reisebüro Eisele in Limburgerhof.

Nach vielen Jahren am Standort Schifferstadt ist der Servicepunkt der RHEINPFALZ damit in die Nachbargemeinde „gewandert“. Das Schifferstadter Geschäft am Schillerplatz, in dem der Servicepunkt stationiert war, hat zum Jahresende geschlossen, und auf der Suche nach einer neuen „Heimat“ sei er beim Reisebüro Eisele am Burgunder Platz angekommen, erzählt Dirk Rampe, Geschäftsstellenbeauftragter der RHEINPFALZ. „Beim weltbesten pfälzischen Reisebüro“, wie Dirk Hoffmann, mit seiner Frau Christiane Eisele Geschäftsleiter, lachend und mit einem Augenzwinkern einwirft.

Seit 1995 betreibt das Ehepaar das Reisebüro, das noch eine Außenstelle in Böhl hat. Es gibt wieder viel zu tun, sagt Christiane Eisele, die Menschen sind reiselustig nach den Einschränkungen der Pandemie, es werde eifrig gebucht. Nun können die Kunden in den Geschäftsräumen nicht nur Riesen buchen und sich beraten lassen, sondern auch für die Zeitung private Klein- oder Familienanzeigen aufgeben, können ihr Abonnement verwalten, Konto- oder Adressenänderungen vornehmen, oder auch Reklamationen vorbringen, wenn das erforderlich sein sollte. Und sie können mit der Reise auch gleich den Zeitungs-Urlaubsservice „buchen“.

Zentraler Standort

„Das passt wunderbar zusammen“, sagt Dirk Rampe, der auch von der zentralen Lage mit zahlreichen Geschäften, der Gemeindeverwaltung und dem Wochenmarkt am Burgunder Platz begeistert ist: „Der Standort ist super“, und auch das Ambiente des Reisebüros passe, meint er mit Blick auf die hellen freundlichen Räume. Ein RHEINPFALZ-Banner vor dem Eingang macht auf den neuen Servicepunkt aufmerksam.

Nach kurzen Schulungen, im Handling der Software zum Beispiel, sind Christiane Eisele und Dirk Hoffmann „RHEINPFALZ-fit“, ebenso ihr Personal. Und wenn alles gut läuft und der zusätzliche Arbeitsaufwand einzuschätzen ist, können sich die Inhaber vorstellen, auch in ihrer Filiale in Böhl einen Servicepunkt anzubieten.

Noch Fragen?

Reisebüro Eisele, Burgunder Platz 12, 67117 Limburgerhof, Telefon 06236 465318, Montag bis Freitag 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.