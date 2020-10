Ellerstadt und Fußgönheim sind jetzt durch einen Rad- und Gehweg miteinander verbunden. Das hat Verkehrsstaatssekretär Andy Becht mitgeteilt und damit den neuen Radweg offiziell für den Verkehr freigegeben. „Das Radwegenetz in der Pfalz ist wieder ein Stück dichter und attraktiver geworden“, so Becht. Der neu gebaute Radweg hat eine Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern. Die rund 493.000 Euro Baukosten werden vollständig vom Land als Baulastträger getragen. „Radfahrer und Fußgänger können nun sicher und bequem die Verbindung zwischen Ellerstadt und Fußgönheim nutzen. Das ist ein großer Gewinn für die Bewohner der Orte wie auch für die Touristen, die auf dem Rad die Pfalz erkunden“, so Becht.