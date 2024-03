Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es mangelt an Betreuungsplätzen für Kita-Kinder im Ort. Diesen Mangel soll eine neue Kita an der Ecke Park-/Schillerstraße beheben. Dafür ist nun ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Altriper dürfen die benötigten Handwerker beauftragen. Am Donnerstag hat der Bauausschuss die Angebote für die ersten Arbeiten vorberaten. Die letzte Entscheidung obliegt dem Ortsgemeinderat.

Dass die örtlichen Kitas den Bedarf der Eltern an Betreuungsplätzen für ihre Schützlinge nicht abdecken können, ist seit vielen Jahren bekannt.