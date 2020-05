Bereits im April hat Peter Wilhelmi aus Rödersheim-Gronau der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt 200 Mundschutze gespendet. Nun folgen 500 weitere. Und auch der Lions-Club hat Masken überreicht und stellt weitere in Aussicht.

Auf den RHEINPFALZ-Artikel über seine Spende hin haben sich zahlreiche Menschen bei Wilhelmi gemeldet, die die Einrichtung ebenfalls unterstützen möchten. Isabell Funk, Inhaberin einer Naturheilpraxis in Rödersheim-Gronau, hatte etwa eine Spendenkasse zugunsten der Lebenshilfe aufgestellt. Auch Wilhelmis Familie, Freunde, sein ehemaliger Chef sowie die Elektrofirma Dell und der Gartenbaubetrieb Schupp haben sich angeschlossen. Marei Schlich, Inhaberin der Sebastian-Apotheke in Rödersheim-Gronau, konnte von den Spendengeldern 300 Schutzmasken besorgen, berichtet Wilhelmi. Hinzu kommen 100 Masken, die aus Kaiserslautern geliefert werden. „Es ist eine ganz große Sache, wie in dieser großen, kritischen Zeit viele Menschen den Zusammenhalt praktizieren und mithelfen, besonders betroffene, gefährdete Personen zu unterstützen“, bedankt sich Wilhelmi für die Unterstützung.

„Gemeinsam sind wir stark“ – mit diesem Motto haben auch Dieter Traub und Thomas Jakubowski als Beauftragte des Lions-Distrikt-Governors Jean-Michel Postorino die ersten 200 Schutzmasken der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt als Spende an Geschäftsführer Martin Zimmer, Einrichtungsleiter Stephan Hinz und Ramona Wollenweber übergeben.

Die Spenden von insgesamt 400 Gesichtsmasken, von denen erst einmal 200 zertifizierte FFP2-Schutzmasken übergeben wurden, konnten durch ein weltweites Sofortprogramm der Lions Foundation ermöglicht werden, teilen die Lions-Aktiven mit. Diese Stiftung hat allen Distrikten diese Unterstützung angeboten, sobald mit den Mitteln Hilfsgüter für Alten-, Behindertenhilfe oder medizinische Einrichtungen beschafft werden. Weitere Gesichtsmasken würden übergeben, sobald diese geliefert worden sind. Der Lions-Distrikt Mitte-Süd umfasst das Saarland, Rheinland-Pfalz, Südhessen und einen Club in Baden-Württemberg, erläutert Thomas Jakubowski.