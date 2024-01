Die Ausschreibung für den 37. Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe läuft. Der traditionsreiche Wettbewerb findet 2024 wieder statt. Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim und die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis laden Mundartdichter ein, sich dafür zu bewerben.

Mitmachen können alle, die sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlen. Ausgeschrieben sind die Kategorien Dichtung und Prosa sowie die Sonderkategorie Lied. Manuskripte müssen bis 1. März in maschinenschriftlicher Form unter dem Kennwort „Mundart-Wettbewerb 2024“ der Verbandsgemeinde zugehen. Die Preisverleihung findet am 17. Mai statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Beiträge für den Mundart-Wettbewerb sollen möglichst per E-Mail eingereicht werden. Die Bewerber werden gebeten, ihr Werk als PDF-Datei beziehungsweise Audio-Datei an info@vgds.de zu mailen. Name und Absenderangaben mit vollständiger Anschrift einschließlich Postleitzahl, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind dem Manuskript/Lied getrennt beizufügen und dürfen nicht auf dem Wettbewerbstext stehen oder in der Audiodatei genannt werden. Sollte eine Einsendung in digitaler Form nicht möglich sein, so können Texte auch per Post geschickt werden, an die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Kennwort „Mundart-Wettbewerb 2024“., Am Rathausplatz 1, 67125 Dannstadt-Schauernheim.

„Der Wettbewerb ist für mehrere Kategorien ausgeschrieben. Man darf in allen Kategorien teilnehmen, jeder Beitrag muss jedoch eindeutig einer Kategorie zugeordnet sein“, heißt es in den Statuten. Der Sonderpreis des Kultur- und Heimatkreises Dannstadter Höhe, der Pfälzer Gutselorden, wird einer Person zuerkannt, die sich in herausragender Weise für die Pfälzer Mundart eingesetzt hat. Dies kann in literarischer, musikalischer, szenischer oder filmischer Form sein, über bildende Kunst oder ein außergewöhnliches Engagement, das die Pfälzer Mundart fördert. Für diesen Preis kann man sich nicht bewerben. Er wird im Rahmen des Finals des Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe überreicht. Der Preisträger muss den Preis selbst entgegennehmen.