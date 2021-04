Ein Anruf alarmierte am Dienstag gegen 14 Uhr die Polizisten auf der Wache Maxdorf: Ein grüner VW Tiguan war einer Zeugin durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer habe das Fahrzeug auf der Strecke zwischen Dannstadt-Schauernheim und Maxdorf mehrfach über die Mittellinie gelenkt. Ob Personen im Gegenverkehr hierdurch gefährdet wurden, konnte die Zeugin nicht abschätzen. Der Fahrer des VW konnte von den Beamten schließlich ermittelt werden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann wohl aufgrund einer Erkrankung zuvor die Probleme beim Fahren hatte. Die Polizei sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 oder per E-Mail an die Adresse pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.