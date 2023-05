Die Germersheimer Straße in Römerberg ist ab Freitag wieder vollständig befahrbar. Die Sperrung wird im Laufe des Freitagmorgens aufgehoben, informierte das Ordnungsamt. Der Bereich in Höhe der Hausnummer 163 war vor zwei Wochen gesperrt worden, weil ein Loch in der Straße entdeckt worden war. Als Ursache nannte Beigeordneter Reinhard Burck (Grüne) einen Kanalschaden an der Sickerkastenleitung. Eine Umleitung wurde eingerichtet.