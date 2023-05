In der Germersheimer Straße in Höhe der Hausnummer 163 in Römerberg ist am Mittwochmorgen die Straße eingebrochen. Laut Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung muss der Bereich vollständig gesperrt werden. Der Verkehr von Speyer kommend wird über den Fahrbahnteiler umgeleitet. Wer aus Richtung Lingenfelder Straße/Heiligensteiner Straße kommt, soll den Bereich großräumig über die Viehtriftstraße, Berghäuser Straße und Eisenbahnstraße umfahren. Nach Angaben von Reinhard Burck (Grüne) ist die Ursache für das Loch ein Kanalschaden an der Sickerkastenleitung. Eine Firma sei bereits mit den Reparaturarbeiten beauftragt. Die Verwaltung schätzt, dass die Straße etwa zwei Wochen gesperrt bleiben muss.