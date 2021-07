Die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt spendet den Gesamterlös für das Buch „Exoten – künstlerische Sichtweisen von Menschen mit Handicap“ an die Lebenshilfe Ahrweiler. Diese ist von der Hochwasserkatastrophe besonders betroffen: Zwölf Menschen mit Behinderung verloren dort im Lebenshilfe-Haus Sinzig ihr Leben.

Zu Sachspenden müssten die Verantwortlichen vor Ort erst einmal feststellen, was alles gebraucht wird, schreibt die Lebenshilfe: „Was möglich ist und sicherlich dringend benötigt wird, ist auch angesichts der großen materiellen Schäden jedwede finanzielle Unterstützung.“ Daher entschlossen sich Vorstand und Geschäftsleitung der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, den Erlös aus dem Verkauf des neuen Kunstbuches „Exoten“ der Lebenshilfe Ahrweiler zu spenden.

Das Buch ist anlässlich eines Inklusionsprojekts von Schloss Bruchsal in der Malgruppe Molemol entstanden. Es umfasst Gemälde und Texte zu Inklusion und Barrierefreiheit. Das Grußwort schrieb Bürgermeisterin Ilona Volk. Es ist erhältlich an der Infotheke im Schifferstadter Rathaus, in der Buchhandlung Boesner, Mutterstadt, und in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe.