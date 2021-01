Der Neuhofener Andreas Klamm kandidiert am 14. März für Die Linke als Direktkandidat für den rheinland-pfälzischen Landtag. Er tritt für den Wahlkreis 38 an und steht auf der Landesliste der Partei auf Platz 20. Schwerpunkt seiner politischen Arbeit soll die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung werden.

Der 52-jährige Andreas Klamm ist in Ludwigshafen geboren und lebt in Neuhofen. Er ist gelernter Krankenpfleger und hat nach eigenen Angaben bereits 26 Jahre Berufserfahrung. Zudem sei er als Buchautor, Textdichter, Komponist und Sänger tätig. Durch einen Auto- und Reitunfall ist Klamm stark gehbehindert. Er kenne also beide Seiten im Leben – die als Gesunder und die als Schwerbehinderter. Als solcher stoße er immer wieder auf Hürden, ob in seinem Beruf, als Landtagskandidat oder privat. Barrierefreiheit und Chancengleichheit für behinderte Menschen in allen Bereichen des Lebens sei darum ein Schwerpunkt seines politischen Engagements. Zudem möchte er sich als Direktkandidat für die Themen soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung, Tier-, Natur- und Umweltschutz sowie das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Neben seinem politischen Engagement für Die Linke gründete er nach eigenen Angaben im Jahr 2006 die Arbeitsgemeinschaft für Medien- und Hilfe-Projekte „Regionalhilfe.de“, die Menschen und Tiere nach Unfällen oder Erkrankungen Hilfe vermitteln möchte. Der Wahlkreis 38 umfasst die Gemeinden Mutterstadt, Limburgerhof und Böhl-Iggelheim sowie die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Rheinauen.