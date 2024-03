Zu Lätare läuten die Böhl-Iggelheimer traditionell den Frühling ein. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit.

Bemalt, beklebt oder mit anderen Techniken verziert – bei der Gestaltung der Ostereier für den Lätarebaum sind der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt. Bürgermeister Peter Christ (CDU) freut sich schon auf einen „kunterbunten“ Baum und darauf, diesen mit den Kindern zu schmücken. Doch zunächst muss der Ortschef um 15 Uhr das Lätarefest auf dem Schulhof der Grundschule Iggelheim offiziell eröffnen, wobei der Verwaltungschef wieder vom Musikverein Iggelheim sowie von der Musikschule Sascha Leicht unterstützt wird.

Rund um die Grundschule warten dann auch die Beschicker des Lätare-Marktes auf die Gäste. Während sich vor allem die jüngeren Besucher beim Pfeilwerfen, Dosenwerfen, in der Kindereisenbahn oder am Greifer amüsieren, kann auch das kulinarische Angebot genutzt oder ein Rundgang durch die Hobbyausstellung in der Turnhalle gemacht werden. Dort wird von 15 bis 18 Uhr (Sonntag ab 14 Uhr) allerlei Handgemachtes präsentiert, von Dekorationen über Schmuck bis zu Aquarell-Kunstwerken.

Lätare-Umzug entführt in die Geschichte

Am Sonntag schlängelt sich dann der Lätare-Umzug durch die Straßen des Dorfes. Um 14 Uhr starten die rund 30 Fußgruppen und Wagen von der Maximilianstraße aus durch Luitpold-, Drossel- sowie Madenburgstraße und weiter durch die Langgasse, Lützelstraße, Friedenstraße und Niederkreuzstraße, bis sich der Umzug schließlich in der Eisenbahnstraße auflöst.

Der freie Zugteil steht in diesem Jahr unter dem Motto „Igglem zeigt 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland“, wobei die Vereine und Einrichtungen der Gemeinde einzelne Ereignisse aus der jüngeren deutschen Geschichte darstellen. So werden unter anderem Mainzelmännchen, Hippies oder auch Doppelgängerinnen der deutschen ESC-Siegerinnen Lena und Nicole den Zuschauern entlang der Zugstrecke zuwinken und Gutsel unters Volk bringen.

Am Sonntag besteht zudem die Gelegenheit, von 14 bis 17 Uhr das Museum „Altes Rathaus“ zu besuchen. Auch das Lätare-Café im Evangelischen Gemeindezentrum hat an diesem Tag ab 14 Uhr geöffnet. Höhepunkt des Lätarefestes ist wie immer die Winterverbrennung auf dem Platz hinter der Grundschule. Dort geht es dem Schneemann, der zuvor noch durch die Straßen gefahren wurde, traditionell zu den Klängen von „Winter ade“ an den Kragen.

Termin

Das Lätarefest beginnt am Samstag, 9. März, um 15 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister und dem Schmücken des Osterbaums. Die Hobbyausstellung und der Lätare-Markt sind am Samstag von 15 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Lätare-Umzug beginnt am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr.