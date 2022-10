Die SPD-Fraktion im Otterstadter Gemeinderat nimmt den Büroleiter der Verbandsgemeinde Rheinauen, Detlef Schneider, in Schutz. Otterstadts Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) hatte ihn wegen Aussagen zur Zukunft der Kurpfalzkaserne kritisiert.

Schneider hatte in der Ratssitzung am vergangenen Mittwochabend darüber informiert, dass der Bund überlegt, die Kurpfalzkaserne für die Landesverteidigung zu nutzen. Zimmer, der seit Jahren mit der dort angedachten städtebaulichen Entwicklung betraut ist, hätte gerne selbst über den aktuellen Stand informiert, wie er im Nachhinein sagte.

Staßen: Diese Informationen sind wichtig

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Staßen findet, dass Detlef Schneider aus Sicht der Fraktion völlig richtig reagiert und seine Arbeit gemacht habe. Staßen weist darauf hin, dass sie in der Ratssitzung schließlich nach dem Sachstand zum mal als Pionier-Quartier bezeichneten Projekt gefragt und Schneider offen und ehrlich geantwortet habe. „Wir finden diese Information so wichtig, dass wir nicht verstehen, warum Jürgen Zimmer diese uns vorenthalten wollte, schließlich ist diese Information für unsere Ratsarbeit sehr wichtig. Auch die BürgerInnen haben ein Recht darauf, dies zu erfahren, denn es zeigt auch, wie ernst die derzeitige Lage ist“, schreibt Staßen in einer Stellungnahme.

Sie und ihre SPD-Kollegen finden die Rüge von Zimmer gegenüber Schneider daher „völlig ungerechtfertigt, vor allem, wenn man selbst im Glashaus sitzt“, so Staßen.