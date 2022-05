Bei strahlendem Sonnenschein waren am Samstag viele kleine und große Grüppchen beim „Kulinarischen Heßheim“ im ganzen Ort unterwegs. An den meisten der 18 Stationen gab es ein Programm – und so manche Überraschung.

Die Besucher kamen nicht nur aus Heßheim, sondern laut Kfz-Kennzeichen auch aus Frankenthal, Kirchheimbolanden, Alzey oder Worms. Viele hatten Kinder dabei, auf die tolle Angebote warteten: zum Beispiel gedrehte Zuckerwatte vom Förderverein Kindertagesstätte im Generationenpark oder der Abenteuerspielplatz der Gemeinde und eine Hüpfburg des Sportvereins ASV. Auch die Parkanlage mit Bänken und Spielmöglichkeiten für Kleinkinder war beliebt.

Lustige Tierfiguren zauberte Volker Rudolph im Parkgelände Alter Friedhof. Erstaunte Blicke folgten aufmerksam Rudolphs Händen bis zum letzten i-Tüpfelchen für Augen oder Schnurrhaare, dann strahlten die Kinder beim Überreichen von Hund, Katze, Teddy. Einen Trommler hatte der Pfälzer Frischebote engagiert. Der faszinierte mit seinem Instrument, das die Nachwuchstrommler auch ausprobieren durften.

Alte Kegelbahn verlangt Geschick

Eine besondere Idee hatte der im Heimatmuseum Heuchelheim ansässige Kultur- und Heimatverein der alten Verbandsgemeinde Heßheim: eine über einen Meter lange Kegelbahn des Großvaters, ein Erbstück. Die Spieler konnten die Kegel in vorgebohrte Löcher stecken, gegenüber war eine Art Sprungschanze für die Kugel. Kraft braucht es für diese Art Kegeln nicht, aber Geschick, damit möglichst alle Neune fallen.

Während die Großen bei einem Glas Wein im Weingut Hopp Auszügen aus der Heßheimer Chorgeschichte von Mathias Hüthers lauschten, durften die Kinder unter anderem auch Japanisches Seidenpapier falten. Peter und Petra Dohmen aus Flomersheim hatten aber vor allem den Rebensaft im Sinn. Zusammen mit einem befreundeten Ehepaar zeigten sie vier Sammelkarten, die sie, so das Ziel, an allen 18 Stationen abstempeln lassen wollten, um an der Verlosung der Ortsgemeinde teilzunehmen. Unter anderem winken ein TV-Gerät und Musikboxen. Eine erste Pause hatte das Quartett bereits beim Liederkranz bei Spargeln und Musik des Blasmusikvereins Heßheim gemacht.

Breites Speisenangebot

Überhaupt: Bei Speisen und Getränken war für jeden etwas dabei. Auf den Treppen vor der evangelischen Kirche, auf Friedhofsbänken, auf dem Rasen und im Gehen wurde genascht, gefuttert, getrunken. Von Saumagencarpaccio, vegetarischer Quiche, gegrillter Blutwurst, edlen Weinen, Cocktails und Schorle reichte die Auswahl bis zur indischen Küche von Büchereileiterin Kirti Walla. „Sehr lecker, nicht scharf“, schwärmte Kerstin Petri aus Birkenheide. Das Naan Brot sei super und das Mango Lassi sehr erfrischend. Nächstes Jahr werde sie das „Kulinarische Heßheim“ gewiss wieder besuchen. Auch Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD) zeigte sich auf Nachfrage sehr zufrieden mit der Resonanz.