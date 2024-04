Mit dem Fraktionsvorsitzenden Hartmut Magin an der Spitze gehen die Mutterstadter Freien Wähler in die Kommunalwahl am 9. Juni. Die FWG will mit einer Mischung aus neuen Gesichtern und erfahrenen Recken für die Wähler attraktiv sein.

Seit 50 Jahren gibt es die FWG in Mutterstadt. Der politische Verein ist dem Vorsitzenden zufolge in der Mitte der Demokratie gut angekommen. Da man keiner anderen Gruppierung unterstellt sei, könne man sich ganz auf Mutterstadt konzentrieren. Ein wichtiges Thema, mit dem die Mutterstadter FWG in den Wahlkampf zieht, ist die Kinderbetreuung vor Ort. Die Kitaplatzsituation und der vorhandene Fachkräftemangel spitzen die Lage enorm zu, teilt die FWG mit. Nicht für alle Kinder ist ein Betreuungsplatz vorhanden, Wartelisten sind lang.

Um die Finanzsituation für die Gemeinde aktiv zu halten, strebt die FWG nach eigener Aussage die Stärkung des Standorts Mutterstadt für Gewerbetreibende an. Leerständen soll entgegengewirkt werden. Neben der kommenden Baustelle des Kindercampus unterstütze man die Planungen zum Baugebiet Südwest. Zudem fordert der Verein eine frühzeitige Strategie zur Energieversorgung, welche von den Bauwilligen auch umgesetzt werden kann. Auch die Verkehrsplanung liege der FWG am Herzen. Hier fordere man in Teilen eine Ausweitung der Temporeduzierung sowie eine stärkere Anbindung des Orts an den ÖPNV. Dadurch soll der Verzicht auf den Zweitwagen ermöglicht werden.

Die Liste

Hartmut Magin, Diana Fabro, Martin Schoenherr, Birte Bretz, Karl Mistler, Thorsten Scheurer, Tina Thibodeaux, Steffen Walter, Carmen Jakoby, Pietro Fabro, Michael Herrmann, Lena Magin, Hartmut Kegel, Axl Reimer, Christine Schoenherr, Ingo Preuss, Volker Strub, Gerhard Zachrau, Andrea Labitzke, Alexander Franke, Peter Smykalla, Christa Zachrau, Herbert Magin, Kathrin Braun, Nicolas-Dominique Zachrau, Gertrud Böhm, Christian Nemetz, Ute Strub.