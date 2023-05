Neuhofen. Einen Lauf für alle Generationen veranstaltet die Neuhofener Kindertagesstätte Villa Kunterbunt am Freitag ab 15 Uhr, und das bereits zum 17. Mal. Es ist der Abschluss der „Bewegungswoche “ in der kommunalen Kita.

Die ganze Woche steht für die kleinen „Kunterbunten“ und ihre Erzieherinnen und Erzieher schon im Zeichen der Bewegung. Das hat laut Kita-Leiter Thomas Hostermann eine lange Tradition: „In dieser Woche bieten wir den Kindern und Eltern besondere Aktivitäten an, die sonst im Jahresablauf oft zu kurz kommen.“ So wurde je nach Altersgruppe der Kita-Kinder beispielsweise in Danys Dance Center getanzt, das Judomaxx in Speyer besucht, bei Naturspur in Otterstadt getobt, beim VfL Neuhofen geturnt oder eine Spaßolympiade für die Vorschulkinder organisiert. Für die Schulkinder im Hort gab es ein Leichtathletik-Angebot. Und auch die Eltern waren gefragt, mit einem gemeinsamen „Stretch und Relax“ und mit Kicken auf dem benachbarten Sportplatz.

Beim Generationenlauf am Freitag, 26. Mai, kann nun jeder mitmachen. Los geht es um 15 Uhr, Start und Ziel ist die Villa Kunterbunt, Otto-Dill-Straße 14. Teilnehmer können sich ab 14.30 Uhr in der Kita anmelden. In den vergangenen Jahren waren laut Thomas Hostermann zwischen 70 und 100 Läuferinnen und Läufer „von zwei bis 70 Jahren“ am Start.

Zwei Laufstrecken gibt es: Die Bambinistrecke über 800 Meter und die Langstrecke über rund drei Kilometer: „Selbstverständlich dürfen die Kleinen zur Unterstützung das Laufrad nehmen oder mit dem Buggy geschoben werden, falls sie die Strecke nicht schaffen.“ Als Belohnung gebe es für alle Teilnehmer Medaillen: „Dabei sein ist wichtig.“