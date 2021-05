Fast 1000 Euro hat die Kita am Wald für die gespendet, denen es nicht so geht. Und die Kita-Kinder haben eine Patenschaft für ein afrikanisches Zwillingspärchen übernommen.

Von so viel sozialem Engagement waren Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), Vertreter der begünstigten Organisation, Eltern und Erzieher bei der Spendenübergabe begeistert. 450 Euro als Erlös aus der Weihnachtspenden-Aktion wurden Gerhard und Regina Schackert vom Burkina-Faso-Freundeskreis übergeben, mit dem die Kita schon länger zusammenarbeitet. So haben die Kinder vor fünf Jahren mit getrockneten Mangos dafür gesorgt, dass schattenspendende Bäume gepflanzt wurden. Nun übernimmt die Kita die Patenschaft für zwei sechsjährige Kinder: dem Zwillingspärchen Félice und Félix. Mit jährlich 200 Euro für eine Patenschaft wird dafür gesorgt, dass ein Kind zur Schule gehen kann und seine Familie eine Grundversorgung erhält, erläuterten Gerhard und Regina Schackert. Als Dankeschön brachten die beiden eine Kürbisrassel mit handbemalten Perlchen und einen farbenfrohen Korb von einem Markt aus Koudougou mit. Die Kita-Leiterin Diana Grädler versprach, Fotos der Patenkinder Félice und Félix auszuhängen und so Kinder und Eltern teilhaben zu lassen.

Mit 500 Euro wurde die Hilfsorganisation Misereor bedacht, die erst vor vier Wochen von der Kita 450 Euro aus der Weihnachtsaktion gespendet bekam. Die jetzige Spende ist der Erlös aus der Kinderfastenaktion vor Ostern und vom Osterlauf des Sportabzeichen-Treffs. Für die Fastenaktion haben die Kinder fleißig einen Verkaufstisch bestückt.