Seit Wochen sind die Außenstellen der Kfz-Zulassung im Rhein-Pfalz-Kreis geschlossen. Hauptgrund dafür ist ein personeller Engpass. In dieser Woche deutet sich zumindest eine kleine Entspannung an. Davon abgesehen bleibt die Problematik auf absehbare Zeit bestehen. So soll die Außenstelle Heßheim vorerst dauerhaft geschlossen bleiben. Im Kreisausschuss wird das Thema nur am Rande angesprochen.

Die Situation in der Kfz-Zulassungsstelle