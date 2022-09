Singen unter Kastanien, Umzug, Kerwebaum und Schweinepfeffer – das und mehr sind die Zutaten für die Altriper Kerwe. Gefeiert wird am Wochenende.

Beim „Singen unter Kastanien“ auf dem Partnerschaftsplatz werden verschiedene Chöre am Freitag, 16. September, ab 19 Uhr die Kerwe musikalisch einläuten. Offiziell los geht es am Samstag, 17. September. Um 15 Uhr startet der Umzug in der Speyerer Straße bei der Gärtnerei Schroth zum Kerweplatz, musikalisch begleitet vom Spielmannszug aus Feudenheim. Um 16 Uhr wird die Kerwe eröffnet – mit Einholen des Kerwebaums und Fassbieranstich durch Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) und Patrick Moser, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Altriper Vereine. Ab 19 Uhr gibt es Livemusik mit der Gruppe Hondo.

Sonntags ist ab 11 Uhr Frühschoppen. Von 16 bis 20 Uhr spielen die Pälzer Krischer auf. Montags wird der Hunger in Altrip traditionell mit Schweinepfeffer gestillt, von 12 bis 16 Uhr in den Gaststätten und im Zelt auf dem Kerweplatz. Um 14 Uhr lockt der Kindernachmittag mit dem Team des Jugendzentrums.