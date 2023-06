Seit fast 25 Jahren feiert Gronau seine Kerwe am letzten Juni-Wochenende. Am Dienstagabend ist sie mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von fünf rundum gelungenen Festtagen und einem hohen Zuspruch.

„Vergangene Woche hatten wir etwas Bedenken wegen der angekündigten Unwetter“, verrät Rainer Kesselring von der Freiwilligen Feuerwehr in Gronau im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Aber es ist alles gut gegangen.“ Und so freute sich die aus Feuerwehr, Turn- und Sportverein (TuS) sowie der Familie Gouras bestehende Kerwegemeinschaft an jedem Tag über einen gut gefüllten Festplatz.

Zur Eröffnung gab es die traditionelle Kerwerede von Inge Hammes und Birgit Wolf, bevor Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) mit dem Fassbieranstich den offiziellen Startschuss für die fünf Kerwetage gab. „Wir haben dieses Mal sogar ein zweites Fass Bier benötigt – so groß war der Zuspruch“, berichtet Kesselring. Er freut sich darüber, „dass alles sehr friedlich abgelaufen ist und über viele auswärtige Besucher“. Die Musikbeiträge von DJ Dennis und der Band Rockkapelle am Freitag und Samstag seien bei den Kerwegängern ebenso angekommen wie das laut Kesselring umfangreiche Speise- und Getränkeangebot sowie die idyllische Atmosphäre auf dem Alsheimer Platz.

Am Sonntag lockte die Kerwe mit dem traditionellen Weißwurstfrühstück, zu dem die Blaskapelle Assenheim zünftige und moderne Musik beisteuerte. Am Nachmittag zeigte die Akrobatik-Gruppe des TuS Gronau ihr Können, in der Luise-Koch-Kindertagesstätte ließen sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken.

Die örtliche Jugendfeuerwehr, die 2023 ihr 50-jähriges Bestehen feiert, präsentierte am Montag eine Löschübung und beeindruckte mit ihrem Können die Zuschauer. Zur Unterhaltung der Gäste trugen auch die Schausteller bei, die mit Kinderkarussell, einem Süßwarenstand sowie Angeboten zum Entenangeln und Pfeilewerfen vertreten waren.

Zum Kerweabschluss am Dienstagabend stand wie immer die Tombola-Auslosung an. Mit einem Feuerwerk und dem Lied „Sierra Madre“ wurde die Kerwe dann wieder für ein Jahr verabschiedet. „2022 hatten wir wegen des Ukraine-Krieges auf ein Feuerwerk verzichtet“, erläutert Rainer Kesselring. „Weil es viele vermisst hatten, haben wir es in diesem Jahr wieder angeboten, und es war auch ein wirklich schöner Abschluss.“